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ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF vize sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nin vize sınavlarına katılan adaylar, 28 Nisan Pazar günü son sınavlarını tamamlıyor. Vize sınavlarının sona ermesinin ardından arama motorlarında 'ATA AÖF soru ve cevapları 2024, ATA AÖF vize sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir' sorgulamaları yapılıyor. Güz dönemi ara sınavları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 23:40
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ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF vize sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 27-28 Nisan tarihlerinde 2023-2024 eğitim döneminin ikinci vize sınavlarına katıldı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından cevaplarını kontrol etmek isteyen öğrenciler arama motorlarında 'ATA AÖF soru ve cevapları 2024, ATA AÖF vize sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

ATA AÖF VİZE SINAVLARI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları 27-28 Nisan tarihlerinde yapıldı. 3 oturumdan oluşan ATA AÖF vize sınavlarının son oturumu 28 Nisan Pazar saat 15.00'te yapılırken 2024 yılı güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

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ATA AÖF LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

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ATA AÖF ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

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