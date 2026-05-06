Müge Anlı canlı izle | Müge Anlı son bölüm ve canlı izleme linki

Müge Anlı, Türkiye'nin en çok izlenen gündüz programlarından biri olmaya devam ediyor. İzleyiciler her gün "Müge Anlı izle", "Müge Anlı canlı" ve "Müge Anlı canlı yayın" aramalarıyla programı takip ediyor. Programın son bölümü yayınlandı ve izleyiciler "Müge Anlı son bölüm izle" diyerek merak ettikleri olayların detaylarını öğrenmek istiyor. Ayrıca, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" formatındaki tartışmalar ve vaka çözümlemeleri programın heyecanını artırıyor. İzleyiciler, programı canlı takip ederek hem güncel gelişmeleri öğrenebiliyor hem de tartışmalara anında dahil olabiliyor. Eğer siz de Müge Anlı'yı canlı izlemek ve son bölümleri kaçırmamak istiyorsanız, güncel yayın linkleri ve detaylar haberimizde...

atv NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

atv FREKANS BİLGİLERİ

2026 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 yaşındaki doktor Safina Yadugina, hiç görmediği Türk babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. 1998 yılında Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gelen Safina, babası İbrahim Aksu'ya dair bilgileri annesinden öğrendikleriyle sınırlı olduğunu anlattı. Annesiyle birlikte küçük yaşta Rusya'ya gittiğini, zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve uzun yıllar ailesiz büyüdüğünü ifade eden Safina, tüm bu süreçte en büyük eksikliğinin "baba" olduğunu söyledi.

Genç kadının yıllardır süren arayışı kısa sürede sonuç verdi ve İbrahim Aksu canlı yayına bağlandı. Yayında konuşan İbrahim Aksu, Safina'nın anlattığı bazı detayların kendi geçmişiyle örtüştüğünü ancak annesi olduğu belirtilen Zülfiye isimli kişiyi hatırlamadığını ifade etti. İlk kez bir kızı olabileceğini öğrendiğini belirten Aksu, DNA testi sonucuna göre sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdi.

48 yaşında 2 çocuk annesi Gülfer Çapraz, eşi tarafından aldatıldığını öğrendiğinde çareyi farklı üfürükçülerde bulmaya çalıştı ve üfürükçüler tarafından 1 Milyon 700 bin TL dolandırıldığını söylemişti. Gülfer Çapraz, kendisini dini duygularını kullanarak dolandırdıklarını öne sürerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip şikâyetçi oldu. Çapraz, Kenan ve Kemal Demirci'nin yanı sıra Eren Yarsız, Murat Ergen ve Hilal isimli kişilerin de olayla bağlantılı olduğunu iddia etti. Toplamda yaklaşık 1 milyon 900 bin TL dolandırıldığını belirten Çapraz, "Benim canım yandı, kimsenin canı yanmasın" diyerek sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

95 yaşındaki Hüseyin Mavu'nun "ikinci bahar" hayali dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, 70 yıllık eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Mavu, kendisine bakacağı söylenen ve 43 yaş küçük olan Ayla Terzi ile evlendi. Ancak kısa süre sonra evliliğin seyri değişti. Hüseyin Mavu, nikâhın ardından eşinin davranışlarının farklılaştığını ve zamanla kendisinden para talep etmeye başladığını öne sürdü. Parça parça toplamda 700 bin TL verdiğini belirten Mavu, "Yanımda bir hayat arkadaşı olsun istedim ama param için benimleymiş" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Canlı yayına bağlanan Ayla Mavu ise suçlamaları kesin bir dille reddederek, tüm iddiaların asılsız olduğunu savundu. Hüseyin Mavu'ya baktığını ve ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Ayla Hanım, evliliklerinin karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde ilerlediğini ifade etti. Ayrıca Hüseyin Mavu'nun kendisi için yaptığı bazı ödemelerin borç kaynaklı olduğunu dile getirdi.

17 Ekim 2015'te Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'in, 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde bulunan kemik ve kafatası parçalarının Mehmet Çetin'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüphelerin odağında yer alan eski eşi Derya Kor, Müge Anlı programına bağlanarak iddialara yanıt verdi. Daha önce de farklı isimlerin çelişkili ifadeler verdiği dosyada, bulunan kalıntıların nereden ve nasıl geldiği sorusu gündeme geldi. Dosyada ayrıca Mehmet Çetin'in kaybolduğu dönemde yaşadığı olaylar, tartışmalar ve bazı kişilerle yaşadığı gerilimler de yeniden değerlendirilirken, cinayetin nasıl işlendiğine dair soru işaretleri devam etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

46 yaşındaki Yeter Kurt, 2024 Kasım ayında Kastamonu'dan kaybolmuştu ve ailesi, Yeter'in birlikte yaşadığı ve Taşköprü'ye yerleştiği Aslan Şahin'den şüphelendiklerini ifade etti. Yapılan araştırmalar ve program sürecinde Yeter Kurt'un kısa süre içinde bulundu. Olayın ardından Yeter Kurt ile Aslan Şahin'in evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığına dair iddialar gündeme geldi. Aile, Yeter'in eve dönmesini isterken, kendisi kendi hayatına devam etmek istediğini belirtti. Programda hem aile hem de Yeter Kurt arasında tartışmalar yaşandı ve olayın hukuki sürecinin devam edebileceği ifade edildi.

47 yaşındaki Muharrem Yıldız, 25 Nisan'da İstanbul Şişli'de kendisine ait araçla kayboldu. 10 gündür kendisinden haber alınamayan Muharrem Yıldız için ailesi Müge Anlı programına katıldı. Ailesi, Muharrem Yıldız'ın zaman zaman psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ve bu durumun kaybolmasında etkili olabileceğini ifade etti. En son Tekirdağ'da görüldüğü yönünde bilgiler paylaşıldı ancak kesin bir sonuca ulaşılamadı.

atv yayın akışı için tıklayın 👉atv CANLI YAYIN için tıklayın

atv PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?