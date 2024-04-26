Haberler Magazin YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 26 NİSAN? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 26 NİSAN? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta da yine 75 bin TL ödül dağıtıyor. 5 kişinin sırayla yemekler yaparak birbirlerini puanladığı programda, haftanın 1.'si ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Yemekteyiz'de bu haftanın birincisinin kim olduğunu araştıranlar, arama motorlarında 'Zuhal Topal Yemekteyiz kim kazandı 26 Nisan? Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 18:40 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 19:00
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 26 NİSAN? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 26 NİSAN? | Zuhal Topal'la Yemekteyiz her hafta olduğu gibi bu hafta da 5 yarışmacı ile haftanın en iyi sofrasını bulmaya devam ediyor. Yemekteyiz 26 Nisan tarihli bölümünde 1 kişi yeni yıla özel 75 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim birinci oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçti. Hafta boyunca 5 yarışmacı büyük ödül için en güzel sofrayı hazırlamaya çalıştı.

Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın puanlamasının ardından birinci olan isim belli olacak.

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