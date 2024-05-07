ÖĞRETMEN ATAMA SAYI VE TAKVİM BELLİ OLDU 2024 | MEB atama branş dağılımı ve kontenjanlar

ÖĞRETMEN ATAMA SAYI VE TAKVİM BELLİ OLDU 2024 | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 20 bin öğretmenin atanacağını duyurdu. İl ve Türkiye bazlı ihtiyaç doğrultusunda atamaların yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, personel genel müdürlüğünün atama takvimini ilan edeceğini duyurdu.

Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK BRANŞ VE KONTENJANLAR

Başlıca branşlar şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği 2 bin 449, rehberlik 1597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1594, İngilizce öğretmenliğinden ise 968 öğretmen ataması yapılacak. Atama yapılacak diğer branş ve sayılar daha sonra duyurulacak.

Sınıf Öğretmenliği: 3 bin 263

Özel Eğitim: 2 bin 449

Rehberlik 1597

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1594

İngilizce: 968

KPSS PUANI YÜZDE 50, MÜLAKAT YÜZDE 50

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Eğitim camiamıza hayırlı olsun."

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında öğretmen atamaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın kamuoyunun inceleme ve önerilerini açtığı Türkiye Yüzyılı Maarif modeli inşallah evlatlarımızı donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren, milli ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi sebebiyle zaman zaman güncellememiz temel ihtiyaçtır. Bakanlığımızın web sayfasından teklif, tenkit ve kıymetli fikirlerini bize ileten 57 bini aşkın kurum, kuruluş ve kişiye gönülden teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır."

SON ATAMA MAYIS AYINDA YAPILDI

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmasının ardından bu yış da Mart ayında atama bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.