YÖKDİL-1 sınav sonuç ekranı 2026 | ÖSYM AİS - YÖKDİL sınav sonuçları

Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın ter döktüğü 2026-YÖKDİL/1 maratonunda nihai tablo netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav kağıtlarının değerlendirme sürecini tamamlayarak sonuçları 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.30'da ilan etti. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılan sınavın sonuçları, adayların akademik yolculuğunda kritik bir dönemeç oluşturuyor. Sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek olup, dijital ortamda alınan çıktılar tüm resmi işlemlerde geçerli sayılacak. İşte YÖKDİL-1 sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

YÖKDİL/1 sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların izlemesi gereken adımlar oldukça basit. Sisteme giriş yapmak için aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz:

Resmi Adrese Giriş Yapın: ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine gidin. Sınavı Seçin: Ana sayfada yer alan "2026-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları" bağlantısına tıklayın. Kimlik Bilgilerinizi Girin: Açılan ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi yazın. Sonucu Görüntüleyin: "Göster" butonuna basarak doğru-yanlış sayılarınızı ve aldığınız dil puanını görüntüleyin.

Şifresini unutan adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) bağlanarak sonuçlarına erişebilirler.

YÖKDİL PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavından alınan puanların geçerlilik süresi, kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. ÖSYM tarafından belirlenen genel kurala göre, akademik kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb.) başvurularda ve lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) girişlerinde YÖKDİL puanı 5 yıl boyunca geçerliliğini korur. Ancak dil tazminatı almak isteyen kamu personeli için bu süre kurumların kendi iç yönetmeliklerine göre farklılık gösterebilir. Genel teamül, tazminat ödemelerinde de 5 yıllık sürenin baz alınması yönündedir.

2026 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk sınavdan istediği puanı alamayan veya hazırlık sürecini zamana yayan adaylar için gözler yılın ikinci sınavına çevrildi. ÖSYM 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınavı 8 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvuruları ise 16-24 Haziran tarihleri arasında alınacak. Adaylar, Ağustos ayındaki bu sınavla yılın ikinci ve son YÖKDİL şansını değerlendirerek akademik takvime yetişme imkanı bulabilecekler.

YÖKDİL PUANI NE İŞE YARAR, NERELERDE KULLANILIR?

YÖKDİL, özellikle akademik camiaya yönelik özelleşmiş bir sınav olmasıyla YDS'den ayrılır. Adayların Fen, Sağlık veya Sosyal Bilimler alanlarındaki dil yetkinliğini tescilleyen bu puan şu alanlarda kullanılır:

Akademik Kadrolar: Üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya okutman olabilmek için gereken dil şartını sağlar.

Lisansüstü Eğitim: Yüksek lisans ve doktora başvurularında üniversitelerin talep ettiği yabancı dil yeterlilik belgesi yerine geçer.

Doçentlik Başvuruları: Doçentlik unvanı almak isteyen adayların sağlaması gereken asgari dil puanı kriterini karşılar.

TUS ve DUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) gibi uzmanlık sınavlarına girmeye hak kazanan adayların yabancı dil muafiyeti için kullanılır.

Dil Tazminatı: Kamu kurumlarında çalışan personelin yabancı dil seviyesine göre ek tazminat almasına imkan tanır.