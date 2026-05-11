A101'de bu hafta perşembe günü hangi indirimler var?

A101'in her hafta merakla beklenen ve teknolojik aletlerden mutfak gereçlerine, beyaz eşyadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan 14 Mayıs 2026 Perşembe "Aldın Aldın" kataloğu yayınlandı. Bu hafta özellikle anneler günü sonrasına denk gelen fırsatlar ve yaz hazırlığı ürünleri ön plana çıkıyor. İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren A101 market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin listesi ve öne çıkan fırsatlar...
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:36
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kitekat Biftek & Sebzeli Kuru Mama (300 g): 79,50 TL
Whiskas Yaş Kedi Maması Çeşitleri (4x85 g): 89,50 TL
Felix Ton Balıklı Yaş Kedi Maması (85 g): 26,50 TL
Speily Kuru Kedi Maması (1,2 kg): 149 TL
Dost Pati Köpek/Kedi Kuru Maması: 29,50 TL
Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu (10 L): 219 TL
Promer Lux Kanatlı Kurutmalık: 729 TL
Promer Lux Ütü Masası: 1.349 TL
Zigzag Sehpa 3'lü: 1.349 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti: 999 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık: 199 TL
Duvar Saati Çeşitleri: 199 TL
Çekmece İçi Düzenleyici (4'lü): 49,50 TL
Papatya Ayna: 119 TL
Sıvı Sabunluk Çeşitleri: Tekli (59,50 TL) veya 2'li set (249 TL).
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti: 749 TL
Taraftar Lisanslı Kırlent: 179 TL
English Home Banyo Paspas Takımı: 379 TL
Penti Moda Renkler Külotlu Çorap: 99,50 TL
Silk & Blue Kadın Dantelli Bralet: 99,50 TL
Spor Seyahat Çantası: 349 TL
Kanz Marka Terlik/Sandaletler: 159 TL ile 279 TL arasında.
Krinkıl Tek Alt: 249 TL
100% Deri Erkek Kemer: 149 TL
Piranha Akü Takviye Cihazı: 2.299 TL
Piranha Kablosuz Dijital Hava Kompresörü: 1.149 TL
Piranha Oto Carplay Multimedya: 2.199 TL
Piranha Araç İçi Havalı Yatak: 1.599 TL
Piranha Dijital Hava Kompresörü: 969 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 6.999 TL
jWIN SDP-92 88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano: 12.999 TL
jWIN VL-800S 4/4 Tam Boy Keman: 2.699 TL
Aprilla AMD-8811 Sahte Para Dedektörü: 649 TL
Aprilla ASB-8802 Portatif Kasa: 599 TL
Aprilla ASB-8803 Para Kasası: 549 TL
Aprilla ABC-8820 Karışık Para Sayma Makinesi: 4.699 TL
APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL
VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 79.990 TL
Tsuyoi KAZE Universal Motosiklet Brandası: 299 TL
Tsuyoi KAZE Kumandalı 2'li LED: 369 TL
Knmaster Motor İnterkom: 999 TL
Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası: 899 TL
Kiwi KMO-4244: Mikrodalga Fırın (20 L) – 2.999 TL
Sinbo STM-5831: Elektrikli Çay Makinesi – 1.499 TL
Sinbo SSM-2534: 4 Dilim Tost Makinesi – 1.099 TL
Pierre Cardin: Elektrikli Cezve – 399 TL
Kiwi KK-3334: Su Isıtıcı (2.2 L) – 599 TL
Sinbo SCO-5043: Çok Fonksiyonlu Pişirici – 799 TL
Kiwi KSPG-4819: Kahve ve Baharat Öğütücü – 649 TL
Kiwi KSM-2405W: Waffle Makinesi – 899 TL
Kişisel Bakım ve Diğer
Singer 14SH654: Overlok Makinesi – 8.999 TL
Kiwi KSI-6316: Seyahat Tipi Buharlı Ütü – 749 TL
Pierre Cardin: 5 in 1 Epilasyon Seti – 1.399 TL
Pierre Cardin: Erkek Bakım Seti – 1.499 TL
Sinbo SBS-4468/4469: Yağ Ölçerli Baskül – 379 TL
ONVO OVHD400: Saç Kurutma Makinesi – 1.199 TL
ALTUS Kablolu: Dik Süpürge – 1.699 TL
REGAL DD143/DD 3103: 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (103 L) – 7.999 TL
SEG BM 6001X Inox: 6 Programlı Bulaşık Makinesi – 15.999 TL
SEG CM 911S INV Silver: 9 kg Çamaşır Makinesi (1000 Devir) – 16.999 TL
Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi: 1.499 TL
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı (8 L): 2.799 TL
Piranha Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.299 TL
GoSmart GS-TWS-25 Bluetooth Kulaklık: 349 TL
Piranha Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu: 349 TL
Piranha 2221 Kablosuz Kulaklık: 699 TL
Elitled Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba: 249 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı: 6.499 TL
