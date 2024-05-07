Haberler Trabzonspor Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. İlk maçı Trabzonspor 3-2 kazanmıştı. İki ekip de adını finale yazdırmak ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 09:54 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 10:10
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İsmail Kartal neşteri vurdu! F.Bahçe'de 13 ayrılık birden
Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu'ndan İsmail Kartal'a şok sözler! "Matematik hocan..."
ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 KONTENJAN | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 bin öğretmen ataması müjdesi! Branş dağılımı öğretmen atamaları belli oldu! Başvuru ne zaman?
Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı...
Flaş yorum! "Artık her şey bitti"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Erlic sesleri! Sassuolo küme düşerse...
Onuachu’da Orsic taktiği!
ÖĞRETMEN ATAMA SAYI VE TAKVİM BELLİ OLDU 2024 | MEB atama branş dağılımı ve kontenjanlar
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 MAYIS rakamları
ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (7 Mayıs 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal neşteri vurdu! F.Bahçe'de 13 ayrılık birden İsmail Kartal neşteri vurdu! F.Bahçe'de 13 ayrılık birden 09:48
Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış 09:48
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? 09:39
Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor 09:38
SÜPER LİG 35. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE📺 | TFF Süper Lig 35. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 35. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE📺 | TFF Süper Lig 35. hafta VAR kayıtları 09:20
Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı... Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı... 09:14
Daha Eski
Flaş yorum! "Artık her şey bitti" Flaş yorum! "Artık her şey bitti" 09:01
"Rakibin kadar olamadın" "Rakibin kadar olamadın" 08:37
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:07
Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri: Senin matematik hocan... Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri: Senin matematik hocan... 00:38
Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması! 00:38
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! 00:38