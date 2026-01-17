Manchester derbisi Kırmızı Şeytanlar'ın!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında futbolseverlerin gözü Manchester derbisindeydi. Old Trafford'da karşı karşıya gelen Manchester United ile Manchester City, hem şehrin rengini belirlemek hem de zirve yarışında yara almamak üzere mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda açılan Kırmızı Şeytanlar, 90 dakikanın sonunda ezeli rakibini 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini Bryan Mbeumo (dk. 65) ve Patrick Dorgu (dk. 76) kaydetti. Mason Mount'un 90+2'de attığı ve farkı 3'e çıkaran gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de 3 maçlık beraberlik serisinin ardından galibiyetle tanışan Manchester United, puanını 35 yaparak 4. sıraya yükseldi.

Son mağlubiyetini 22 Kasım'da Newcastle United deplasmanında alan Manchester City'nin ise 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve zirve takibinde ağır yara aldı.

43 puan ile 2. sırada bulunan Pep Guardiola ve öğrencilerinin lider Arsenal ile arasındaki puan farkı (Arsenal'ın bir maç eksiği ile) 6.