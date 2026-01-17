Real Madrid'den tarihi yenilgi sonrası Arda Güler kararı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid'de Albacete'ye karşı alınan 3-2'lik tarihi mağlubiyetin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. La Liga'nın 20. haftasında Levante'yi ağırlayacak eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in adı ilk 11'e yazılmadı. Öte yandan taraftarlar, ısınmaya çıkan Real Madrid'li futbolcuları yuhaladı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 16:10
İspanya Kral Kupası'nda 2. Lig ekibi Albacete'ye karşı 3-2 mağlup olan Real Madrid'de tarihi yenilginin sarsıntıları sürüyor. Çıktığı ilk resmi mücadelede kabus yaşayan teknik direktör Alvaro Arbeloa, Levante maçı öncesi dikkat çeken bir karar verdi. Albacete maçının ilk 11'ine Arda Güler'i yazan Arbeloa, milli yıldızı Levante karşısında yedek kulübesine çekti. Real Madrid'in Levante karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: Courtois, Vinicius, Gonzalo, Asencio, Carreras, Huijsen, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Mbappe.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Albacete hezimetinin ardından ilk kez sahaya çıkan futbolculara Real Madrid'li taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi. İşte mücadelenin ısınma bölümünde gerçekleşen o olayın görüntüleri...

SON DAKİKA
