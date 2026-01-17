Real Madrid'den tarihi yenilgi sonrası Arda Güler kararı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya Kral Kupası'nda 2. Lig ekibi Albacete'ye karşı 3-2 mağlup olan Real Madrid'de tarihi yenilginin sarsıntıları sürüyor. Çıktığı ilk resmi mücadelede kabus yaşayan teknik direktör Alvaro Arbeloa, Levante maçı öncesi dikkat çeken bir karar verdi. Albacete maçının ilk 11'ine Arda Güler'i yazan Arbeloa, milli yıldızı Levante karşısında yedek kulübesine çekti. Real Madrid'in Levante karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: Courtois, Vinicius, Gonzalo, Asencio, Carreras, Huijsen, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Mbappe.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Albacete hezimetinin ardından ilk kez sahaya çıkan futbolculara Real Madrid'li taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi. İşte mücadelenin ısınma bölümünde gerçekleşen o olayın görüntüleri...