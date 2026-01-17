CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic’ten Bahçeşehir Koleji’ne evinde geçit yok

Galatasaray MCT Technic’ten Bahçeşehir Koleji’ne evinde geçit yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 82-72 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. İkinci yarıdaki etkili oyun sarı-kırmızılılara maçı getirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 17:43
Galatasaray MCT Technic’ten Bahçeşehir Koleji’ne evinde geçit yok

Galatasaray MCT Technic: 82 - Bahçeşehir Koleji: 72

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 16, Can Korkmaz 6, Palmer Jr. 19, Gillespie 10, White Jr. 4, McCollum 16, Meeks 4, Rıdvan Öncel, Petrucelli, Muhsin Yaşar 7

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 3, Flynn 13, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 12, Williams 10, Ford 9, Homesly 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka, Göktuğ Baş 1

1. Periyot: 20-18

Devre: 39-39

3. Periyot: 74-51

Beş faulle çıkanlar: 37.53 Robinson (Galatasaray MCT Technic), 37.57 Mitchell (Bahçeşehir Koleji)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 yendi.

