Haberler Voleybol Zeren Spor’dan Burhan Felek’te büyük sürpriz

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Zeren Spor, beş setlik nefes kesen mücadelede deplasmanda Fenerbahçe Medicana’yı 3-2 mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetine imza attı. Sarı-lacivertliler ise bu sonuçla sezonun 3. yenilgisini yaşadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 17:40
Fenerbahçe Medicana: 2 - Zeren Spor: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Milenkovic, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Korneluk)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan, Aleksic, Janset Erkul, Gatina)

Setler: 22-25, 25-21, 23-25, 25-22, 14-16

Süre: 135 dakika (26, 27, 31, 32, 19)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 12. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Medicana ise 3. kez mağlup oldu.

