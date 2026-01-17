Galatasaray'da Davide Frattesi gelişmesi! Okan Buruk istememişti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer dönemi hareketliliği süren Galatasaray'da Okan Buruk'un kararı sonrası adı listeden çıkartılan Davide Frattesi için bu kez İngiltere sahneye çıktı. Inter'de istediği süreleri alamayan İtalyan yıldızın, Premier Lig ekiplerinin ilgisiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı konuşuluyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Serie A'da ilk yarıyı lider olarak kapatan Inter'de forma giyen ve beklediği süreyi almaması nedeniyle takımdan ayrılma fikrine sıcak bakan Davide Frattesi'ye olan ilgi giderek artıyor.

Milano'ya transfer çıkarması yapan Galatasaray'ın da radarına giren fakat Okan Buruk'un "farklı profilde bir oyuncu" istemesi üzerine listeden çıkarılan İtalyan orta saha için bu kez Premier Lig kulüpleri harekete geçti.

Ada basınında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda şu ana kadar en ciddi adımı atan kulüp Bournemouth oldu.

Frattesi'yi ayrıca bir başka Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ın da yakından takip ettiği ifade edildi.

Öte yandan Frattesi'nin de kariyerine İngiltere'de devam etme fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev alan yıldız isim, sahada toplam 542 dakika kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

Inter, Temmuz 2024'te Sassuolo'dan transfer ettiği Frattesi için 31.4 milyon euro ödeme yapmıştı.

Milli takımda 33 maça çıkan ve 8 kez fileleri sarsan yetenekli futbolcu, kariyerinde İtalyan kulüpleri dışında başka bir kulüpte forma giymedi.

Frattesi'nin Inter ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

