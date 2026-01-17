Galatasaray'da Davide Frattesi gelişmesi! Okan Buruk istememişti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Serie A'da ilk yarıyı lider olarak kapatan Inter'de forma giyen ve beklediği süreyi almaması nedeniyle takımdan ayrılma fikrine sıcak bakan Davide Frattesi'ye olan ilgi giderek artıyor.

Milano'ya transfer çıkarması yapan Galatasaray'ın da radarına giren fakat Okan Buruk'un "farklı profilde bir oyuncu" istemesi üzerine listeden çıkarılan İtalyan orta saha için bu kez Premier Lig kulüpleri harekete geçti.