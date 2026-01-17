Beşiktaş’tan net galibiyet!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bahçelievler Belediyespor: 0 - Beşiktaş: 3

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Selçuk Görmen, Aylin Turnaoğlu

Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Nur Yılmaz, Nikolava, Reid, Ceylan Arısan, Jacsic (Berre İnce, Eylül Durgun, Eda Say, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu)

Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç)

Setler: 19-25, 19-25, 21-25

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

