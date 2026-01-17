CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 16:12
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü saat 20:00'de Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve pas idmanlarıyla devam etti. Futbolcular taktik ve bireysel antrenmanlarla günü sonlandırdı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, özel uçakla Antalya'ya gidecek.

