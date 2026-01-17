CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Szymanski kadrodan çıkarıldı!

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile oynanacak olan mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Szymanski bu mücadelenin kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 15:12
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'nin kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

AA'nın kulüpten aldığı bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.

Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.

