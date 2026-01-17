Fenerbahçe'de Szymanski kadrodan çıkarıldı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'nin kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
AA'nın kulüpten aldığı bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.
Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.