Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse-Nice karşılaşması detayları: Maç saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Ligue 1’in 18. haftasında Toulouse, kendi sahasında ligin köklü ekiplerinden Nice’i konuk ediyor. Topladığı 23 puanla 8. sırada yer alan ve son dönemde iç sahada sergilediği dirençli futbolla dikkat çeken Toulouse, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki iddiasını pekiştirmek istiyor. Diğer tarafta, 18 puanla 14. sırada bulunan ve normal sürede maç kazanmakta büyük güçlük çeken Nice ise, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üzerindeki ölü toprağını atmayı hedefliyor. Peki Toulouse-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 14:27
Toulouse-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadium de Toulouse'daki Toulouse-Nice mücadelesi, iki takımın zıt form grafiklerinin çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi Toulouse, özellikle bu sezon 5 golle takımın en skoreri olan Yann Gboho ve hücumdaki yaratıcı ismi Aron Donnum liderliğinde etkili bir sezon geçiriyor. Toulouse, son dönemdeki formda görüntüsüyle maçın favorisi olarak öne çıkıyor. Konuk ekip Nice cephesinde ise sakatlık krizi teknik heyetin elini bir hayli zayıflatıyor; Mohamed Abdelmonem, Moïse Bombito ve kaleci Yehvann Diouf gibi as isimlerin yokluğu savunma kurgusunu zorluyor. Hücumda ise yeni transferlerden Elye Wahi, Nice'in deplasmandaki en büyük gol umutları olacak. İşte Toulouse-Nice maçının detayları...

Toulouse-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse-Nice maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Toulouse-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Gael Angoula'nın düdüğüyle start alacak karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Toulouse-Nice MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; McKenzie, Cresswell, Bakhouche; Sidibe, Sauer, Casseres, Donnum; Gboho, Messali; Hidalgo

Nice: Dupe; Clauss, Bah, Mantsounga, Bard; Everton, Ndombele, Sanson; Cho, Wahi, Gouveia

