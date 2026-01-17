Toulouse-Nice karşılaşması detayları: Maç saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Toulouse-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadium de Toulouse'daki Toulouse-Nice mücadelesi, iki takımın zıt form grafiklerinin çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi Toulouse, özellikle bu sezon 5 golle takımın en skoreri olan Yann Gboho ve hücumdaki yaratıcı ismi Aron Donnum liderliğinde etkili bir sezon geçiriyor. Toulouse, son dönemdeki formda görüntüsüyle maçın favorisi olarak öne çıkıyor. Konuk ekip Nice cephesinde ise sakatlık krizi teknik heyetin elini bir hayli zayıflatıyor; Mohamed Abdelmonem, Moïse Bombito ve kaleci Yehvann Diouf gibi as isimlerin yokluğu savunma kurgusunu zorluyor. Hücumda ise yeni transferlerden Elye Wahi, Nice'in deplasmandaki en büyük gol umutları olacak. İşte Toulouse-Nice maçının detayları...

Toulouse-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse-Nice maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Toulouse-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Gael Angoula'nın düdüğüyle start alacak karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Toulouse-Nice MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; McKenzie, Cresswell, Bakhouche; Sidibe, Sauer, Casseres, Donnum; Gboho, Messali; Hidalgo

Nice: Dupe; Clauss, Bah, Mantsounga, Bard; Everton, Ndombele, Sanson; Cho, Wahi, Gouveia