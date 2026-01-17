Trabzonspor'da Mathias Lovik transferi için anlaşma tamam!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Norveçli sol bek Mathias Lovik için oyuncunun kulübü Parma ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Flaş haberi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. Ayrıca A Spor ekranlarında da Fırtına'nın futbolcu için prensipte anlaştığı ve yaklaşık 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı vurgulandı.

