Trabzonspor'da Mathias Lovik transferi için anlaşma tamam!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin son olarak Norveçli sol bek Mathias Lovik için Parma ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

17 Ocak 2026 Cumartesi 15:35
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Norveçli sol bek Mathias Lovik için oyuncunun kulübü Parma ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Flaş haberi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. Ayrıca A Spor ekranlarında da Fırtına'nın futbolcu için prensipte anlaştığı ve yaklaşık 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı vurgulandı.

