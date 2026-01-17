RB Leipzig-Bayern Münih MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB Leipzig-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 18. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada RB Leipzig ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Vincent Kompany yönetiminde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayern Münih, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak puanını 50'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olan ve 32 puanla üçüncü sırada yer alan Leipzig ise sahasında puan ya da puanlar alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak RB Leipzig-Bayern Münih maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig-Bayern Münih maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Maksimovic, Harder, Gomis

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Ito; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane