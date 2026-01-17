RB Leipzig-Bayern Münih MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında RB Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Vincent Kompany yönetiminde bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Alman devi, zorlu deplasmanda kazanarak puanını 50'ye çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almayı hedefleyen Leipzig ise 32 puanla 3. sırada bulunuyor. Futbolseverler özellikle, "RB Leipzig-Bayern Münih maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 15:00
Bundesliga'nın 18. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada RB Leipzig ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Vincent Kompany yönetiminde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayern Münih, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak puanını 50'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olan ve 32 puanla üçüncü sırada yer alan Leipzig ise sahasında puan ya da puanlar alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak RB Leipzig-Bayern Münih maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig-Bayern Münih maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Maksimovic, Harder, Gomis

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Ito; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa
