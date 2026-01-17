CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Fırtına'nın bu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 15:18 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 15:50
Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavili ekibin kafilesinde sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik kamp kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu.

