Ziraat Türkiye Kupası
Bandırmaspor evinde Pendikspor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Bandırmaspor evinde Pendikspor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, Atko Grup Pendikspor'u konuk etti. Bandırmaspor rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 15:52
Bandırmaspor evinde Pendikspor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynana maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Bandırmaspor'un gollerini 40. dakikada Tosin Kehinde, 53. ve 68. dakikalarda Douglas Tanque ve 57. dakikada Joao Amaral kaydetti. Pendikspor'un tek golü ise 65.dakikada Atınç Nukan (KK)'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligde çıktığı son iki maçtan 4 puan toplayarak 30 puanla 8. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 3 maçtır galip gelememiş oldu ve 38 puanla 2. sırada yer aldı.

