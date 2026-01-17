Bandırmaspor evinde Pendikspor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynana maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Bandırmaspor'un gollerini 40. dakikada Tosin Kehinde, 53. ve 68. dakikalarda Douglas Tanque ve 57. dakikada Joao Amaral kaydetti. Pendikspor'un tek golü ise 65.dakikada Atınç Nukan (KK)'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligde çıktığı son iki maçtan 4 puan toplayarak 30 puanla 8. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 3 maçtır galip gelememiş oldu ve 38 puanla 2. sırada yer aldı.