Raymond Kopa'da zorlu randevu: Angers-Marsilya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Angers-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Raymond Kopa'daki Angers-Marsilya mücadelesi, her iki takımın da AFCON (Afrika Uluslar Kupası) sonrası şekillenen kadrolarıyla dikkat çekiyor. Ev sahibi Angers'te Herve Koffi'nin takıma geri dönmesi savunma derinliğini artırırken, hücumda 4 gollü genç yetenek Sidiki Cherif ev sahibinin en büyük kozu olacak. Konuk ekip Marsilya cephesinde ise teknik direktör De Zerbi, bu sezon 11 golle fırtına gibi esen Mason Greenwood ve tecrübeli golcü Pierre-Emerick Aubameyang liderliğinde hücum hattını kuruyor. Savunmada Benjamin Pavard ve Facundo Medina gibi isimlerin istikrarı, Marsilya'yı favori konumuna taşısa da, Angers'in son 5 iç saha maçında sadece 1 kez mağlup olması maçın zorluk derecesini artırıyor. Peki Angers-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Angers-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers-Marsilya maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

Angers-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Ruddy Buquet'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Angers-Marsilya MUHTEMEL 11'LER

Angers: Koffi; Arcus, Bamba, Lefort, Sinate; Courcoul, Belkebla; Capelle, Mouton, Sbai; Cherif

Marsilya: Rulli; Pavard, Egan-Riley, Medina; Weah, O'Riley, Hojberg, Palmieri; Greenwood, Paixao, Aubameyang