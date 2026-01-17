Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Ara transfer dönemi çalışmalarını büyük bir gizlilik ve titizlik ile sürdüren Galatasaray, listesinde yer alan yıldız oyuncular ve temsilcileri ile görüşmek üzere yönünü İtalya'ya dönmüştü.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Milano'ya çıkarma yapan sarı-kırmızılılarda hedef, İtalya'dan özellikle orta saha bölgesi için anlaşacağı bir isim ile dönmekti.