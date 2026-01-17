CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Galatasaray'ın Milano çıkarmasında gündeme gelen isimlerden biri de Youssouf Fofana'ydı. Sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanırken yaşanan gelişme şok etkisi yarattı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 11:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Ara transfer dönemi çalışmalarını büyük bir gizlilik ve titizlik ile sürdüren Galatasaray, listesinde yer alan yıldız oyuncular ve temsilcileri ile görüşmek üzere yönünü İtalya'ya dönmüştü.

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Milano'ya çıkarma yapan sarı-kırmızılılarda hedef, İtalya'dan özellikle orta saha bölgesi için anlaşacağı bir isim ile dönmekti.

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Bu doğrultuda temasların sürdüğü isimlerden biri Youssouf Fofana'ydı. AC Milan'ın Fransız yıldızı ile ilgili süren pazarlıklarda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Cimbom, 27 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı. Öte yandan sarı-kırmızılıların henüz bir resmi teklif iletmediği açıklandı.

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Resmi teklifin Serie A temsilcisine iletilmeme sebebinin ise oyuncu tarafı ile henüz bir anlaşmaya varılamamış olması. Yıllık 5.5 milyon euro maaş teklif edilen Fofana'nın Milan'da kalmak istediği kaydedildi.

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Fofana'nın şampiyonluk yarışında Massimiliano Allegri'yi yalnız bırakmak istemediği ve Galatasaray ile süregelen görüşmelerde rakamları yukarıya çekerek süreci çıkmaza soktuğu öne sürüldü.

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Fofana için ayrıca Ligue 1'in köklü ekiplerinden Olympique Marsilya'nın da devrede olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı yönetimin görüşmeleri durdurmasının an meselesi olduğu belirtilirken Teun Koopmeiners'a yoğunlaşma ihtimallerinin arttığı aktarıldı.

Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar

Bu sezon Serie A'da Milan forması ile 18 maça çıkan Fofana, 1.279 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! 11:15
Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları 11:10
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! 10:56
Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları 10:44
Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! 10:43
Fırtına'da ayrılık sesleri! Fırtına'da ayrılık sesleri! 10:42
Daha Eski
Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! 10:36
Orta sırada Sunderland-Crystal Palace savaşı! Orta sırada Sunderland-Crystal Palace savaşı! 10:22
Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları 10:18
Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! 10:03
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! 10:00
Hatayspor-Manisa FK maçı detayları Hatayspor-Manisa FK maçı detayları 10:00