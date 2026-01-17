El Sadar'da kritik randevu: Osasuna-Real Oviedo maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Osasuna-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

El Sadar'ın sert atmosferinde oynanacak bu 90 dakika, her iki takımın da sezonun geri kalanındaki kaderini belirleyecek nitelikte. Ev sahibi Osasuna, iç sahada oynadığı 9 maçta sadece 2 kez mağlup olarak El Sadar'ı bir kale haline getirdi; ancak bu maçta orta sahanın beyni Jon Moncayola'nın kart cezası nedeniyle yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Hücum hattında ise 6 gollü Ante Budimir, rakip savunmanın en çok çekindiği isim olacak. Konuk ekip Real Oviedo tarafında ise işler oldukça sancılı; teknik direktörün üzerinde yoğun bir baskı varken, savunmanın kilit isimleri Eric Bailly ve Alvaro Lemos'un sakatlıkları defans kurgusunu tamamen değiştiriyor. Ligin en az gol atan takımı olan Oviedo'nun, El Sadar'ın baskılı atmosferinde sergileyeceği direnç, maçın skorunu doğrudan etkileyecek.İşte Osasuna-Real Oviedo maçının yayın bilgileri...

Osasuna-Real Oviedo MAÇI NE ZAMAN?

Osasuna-Real Oviedo maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Osasuna-Real Oviedo MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sadar'daki Osasuna-Real Oviedo mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Osasuna-Real Oviedo MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 20. haftasındaki karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna-Real Oviedo MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Gomez, Torro; Ruben Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Costas, Carmo, Alhassane; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Vinas