CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga El Sadar'da kritik randevu: Osasuna-Real Oviedo maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

El Sadar'da kritik randevu: Osasuna-Real Oviedo maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

La Liga’nın 20. haftasında Osasuna, kendi sahasında, ligin dibine demir atan Real Oviedo’yu ağırlıyor. Topladığı 19 puanla 15. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasındaki farkı korumak isteyen Osasuna, taraftarı önündeki güçlü performansına güveniyor. Diğer tarafta, 13 puanla 20. sırada bulunan ve 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Real Oviedo ise, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek ligde kalma umutlarını canlandırmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan golsüz beraberliğin ardından, her iki takımın da bu kez puan kaybına tahammülü yok. İşte Osasuna-Real Oviedo maçının detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 11:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
El Sadar'da kritik randevu: Osasuna-Real Oviedo maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Osasuna-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

El Sadar'ın sert atmosferinde oynanacak bu 90 dakika, her iki takımın da sezonun geri kalanındaki kaderini belirleyecek nitelikte. Ev sahibi Osasuna, iç sahada oynadığı 9 maçta sadece 2 kez mağlup olarak El Sadar'ı bir kale haline getirdi; ancak bu maçta orta sahanın beyni Jon Moncayola'nın kart cezası nedeniyle yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Hücum hattında ise 6 gollü Ante Budimir, rakip savunmanın en çok çekindiği isim olacak. Konuk ekip Real Oviedo tarafında ise işler oldukça sancılı; teknik direktörün üzerinde yoğun bir baskı varken, savunmanın kilit isimleri Eric Bailly ve Alvaro Lemos'un sakatlıkları defans kurgusunu tamamen değiştiriyor. Ligin en az gol atan takımı olan Oviedo'nun, El Sadar'ın baskılı atmosferinde sergileyeceği direnç, maçın skorunu doğrudan etkileyecek.İşte Osasuna-Real Oviedo maçının yayın bilgileri...

Osasuna-Real Oviedo MAÇI NE ZAMAN?

Osasuna-Real Oviedo maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Osasuna-Real Oviedo MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sadar'daki Osasuna-Real Oviedo mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Osasuna-Real Oviedo MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 20. haftasındaki karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna-Real Oviedo MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Gomez, Torro; Ruben Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Costas, Carmo, Alhassane; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Vinas

ASpor CANLI YAYIN

Lookman transferinde yeni talip!
G.Saray'da Fofana çıkmazı!
DİĞER
Fenerbahçe’de En-Nesyri’nin yerine sürpriz! Kimse bu hamleyi beklemiyordu...
Suriye ordusu Deyr Hafir'de tam kontrol sağladı: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler!
G.Saray'a 20'lik orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." "G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." 11:47
Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları 11:44
G.Saray'da Fofana çıkmazı! G.Saray'da Fofana çıkmazı! 11:44
Mallorca-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! Mallorca-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! 11:41
Fiorentina Başkanı Commisso hayatını kaybetti Fiorentina Başkanı Commisso hayatını kaybetti 11:31
Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! 11:15
Daha Eski
Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları 11:10
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! 10:56
Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları 10:44
Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! 10:43
Fırtına'da ayrılık sesleri! Fırtına'da ayrılık sesleri! 10:42
Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! 10:36