Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund-St. Pauli CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-St. Pauli CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund ile St. Pauli karşı karşıya gelecek. Niko Kovac yönetiminde zirve takibini sürdürmeyi hedefleyen Borussia Dortmund, 36 puanla 2. sırada yer alıyor. Düşme hattından çıkmayı amaçlayan St. Pauli ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Borussia Dortmund-St. Pauli maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 11:10
Borussia Dortmund-St. Pauli CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 18. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile St. Pauli arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Niko Kovac yönetiminde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-siyahlılar, 36 puanla ikinci sıradaki konumunu korumayı hedefliyor. Ligde kalma mücadelesi veren ve 12 puanla alt sıralarda yer alan St. Pauli ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Peki, Borussia Dortmund-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-St. Pauli maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-ST. PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-St. Pauli maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-ST. PAULI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Schlotterbeck; Couto, Sabitzer, Nmecha, Ryerson; Beier, Brandt; Silva

St. Pauli: Vasilj; Dzwigala, Wahl, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Smith, Oppie; Ceesay, Lage

