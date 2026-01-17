Borussia Dortmund-St. Pauli CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 18. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile St. Pauli arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Niko Kovac yönetiminde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-siyahlılar, 36 puanla ikinci sıradaki konumunu korumayı hedefliyor. Ligde kalma mücadelesi veren ve 12 puanla alt sıralarda yer alan St. Pauli ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Peki, Borussia Dortmund-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-St. Pauli maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-ST. PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-St. Pauli maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-ST. PAULI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Schlotterbeck; Couto, Sabitzer, Nmecha, Ryerson; Beier, Brandt; Silva

St. Pauli: Vasilj; Dzwigala, Wahl, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Smith, Oppie; Ceesay, Lage