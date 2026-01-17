CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Mallorca-Athletic Bilbao CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Mallorca-Athletic Bilbao CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

La Liga’nın 20. haftasında Mallorca, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. Topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Jagoba Arrasate’nin öğrencileri, son dönemdeki formsuz grafiğini taraftarı önünde bozmak niyetinde. Diğer tarafta, 24 puanla 8. sırada bulunan ve Avrupa kupaları potası ile farkı kapatmak isteyen Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao ise, deplasmandaki istikrarsız sonuçlarına son vererek 3 puanı hedefliyor. İki takım arasındaki nefes kesici mücadelenin yayın bilgileri ve detayları haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 11:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mallorca-Athletic Bilbao CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Mallorca-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Palma'daki Visit Mallorca Stadyumu, La Liga'da haftanın en çekişmeli ve taktiksel disiplinin ön plana çıkacağı randevularından birine ev sahipliği yapıyor. Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı iyice daralan ev sahibi ekip, özellikle iç sahadaki golcü kimliğine ve taraftar desteğine güvenerek bu zorlu dönemeçten zaferle çıkmayı planlıyor. Konuk ekip ise ligin genelinde daha istikrarlı bir görüntü çizse de, son haftalarda kalesini gole kapatmakta zorlanması ve dış saha performansındaki dalgalanmalar nedeniyle Ada deplasmanına temkinli geliyor. Her iki tarafın da son maçlarında puan kayıpları yaşamış olması, bu mücadeleyi sezonun geri kalanı için kritik bir "kırılma noktası" haline getiriyor. Sert fiziksel mücadelenin ve stratejik hamlelerin ön planda olacağı bu 90 dakika, ligin hem alt hem de orta sıralarındaki dengeleri sarsmaya aday. İşte Mallorca-Athletic Bilbao maçının detayları...

Mallorca-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN?

Mallorca-Athletic Bilbao maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Mallorca-Athletic Bilbao MAÇI SAAT KAÇTA?

Visit Mallorca Stadyumu'ndaki Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesi, Türkiye saati ile 118.15'te başlayacak.

Mallorca-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 20 haftasındaki Mallorca-Athletic Bilbabo karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler!
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Suriye ordusu Deyr Hafir'de tam kontrol sağladı: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
G.Saray'a 20'lik orta saha!
Beşiktaş'a o transferde dişli rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! 11:15
Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları 11:10
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! 10:56
Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları 10:44
Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! 10:43
Fırtına'da ayrılık sesleri! Fırtına'da ayrılık sesleri! 10:42
Daha Eski
Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! 10:36
Orta sırada Sunderland-Crystal Palace savaşı! Orta sırada Sunderland-Crystal Palace savaşı! 10:22
Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları 10:18
Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! 10:03
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! 10:00
Hatayspor-Manisa FK maçı detayları Hatayspor-Manisa FK maçı detayları 10:00