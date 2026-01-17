CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Levante maçı CANLI İZLE: Hangi kanalda? Arda Güler sahnede!

La Liga’nın 20. haftasında Real Madrid, sahasında ligin 19. sırasında yer alan Levante’yi konuk ediyor. Ligde topladığı 45 puanla lider Barcelona’yı takibini sürdüren efsane isim Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, hafta içi kupada Albacete’ye elenmenin yaralarını bu maçla sarmayı hedefliyor. Diğer tarafta, 14 puanla küme düşme hattında bulunan ve ligde kalma savaşı veren Levante ise, dev rakibi karşısında deplasmanda büyük bir sürprize imza atarak puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Arbeloa'nın ligdeki ilk sınavı, Real Madrid'in sezonun geri kalanındaki şampiyonluk motivasyonu adına büyük önem taşıyor. İşte Real Madrid-Levante maçının yayın bilgileri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 11:15
Real Madrid-Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki Real Madrid-Levante mücadelesi, Real Madrid'de yaşanan teknik direktör değişimi sonrası büyük bir merakla bekleniyor. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Eder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ve Trent Alexander-Arnold gibi kilit isimlerin yokluğu savunma hattında gençleşmeye gidilmesine neden oluyor. Stoperde genç Raul Asencio ve Dean Huijsen'in görev alması bekleniyor. Hücum hattında ise Arda Güler'in yaratıcılığı, Vinicius Junior'un hızı ve hafif sakatlığını atlatan Kylian Mbappe'nin bitiriciliği Real Madrid'in en büyük silahları olacak. Konuk ekip Levante cephesinde ise teknik direktör Luis Castro; Elgezabal, Roger Brugue ve Víctor Garcaa gibi önemli eksiklere rağmen, AFCON'dan dönen golcü Etta Eyong ile gol aramaya çalışacak. Peki Real Madrid-Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Levante maçı, 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Real Madrid-Levante MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki Real Madrid-Levante maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Levante MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappe, Vinicius

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Pampin; Martinez, Arriaga; Eyong, Alvarez, Losada; Romero

