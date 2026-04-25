Ziraat Türkiye Kupası
Angers-PSG maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Angers-PSG maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1’de 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain, 34 puanla 13. sırada yer alan Angers deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Lyon karşısında aldığı şok mağlubiyeti hafta içi telafi eden PSG, şampiyonluk kutlamaları için geri sayıma geçmiş durumda. Ev sahibi Angers ise sezonun son düzlüğünde taraftarı önünde prestij peşinde. Peki, Angers - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:53
Angers-PSG maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Angers-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Luis Enrique yönetimindeki PSG, sezonun en kritik virajlarından birine giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek moral bulan Paris ekibi, rotayı yeniden lige çevirdi. PSG, aralarındaki son 19 maçın tamamını kazandığı rakibi karşısında bir kez daha mutlak favori olarak sahaya çıkıyor. Ev sahibi Angers ise sakatlıklarla boğuştuğu zorlu bir dönemden geçiyor. Yassin Belkhdim, Harouna Djibirin ve Carlens Arcus gibi as isimlerin yokluğunda teknik direktör Alexandre Dujeux, savunma disiplinini ön planda tutan bir anlayışla sahada olacak. İşte Angers-PSG maçının detayları!

Angers-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Lihue 1'in 31. haftasındaki Angers-PSG maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Angers-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Angers-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers: Koffi; Raolisoa, Louer, Biumla, Lefort, Ekomie; Mouton, van den Boomen, Belkebla; Peter, Sbai

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Beraldo; Neves, Kang-in; Doue, Ramos, Kvaratskhelia

F.Bahçe'den dev prim!
G.Saray'dan Ugarte operasyonu!
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
F.Bahçe'den ses getirecek transfer!
G.Saray'ın yeni yıldızı için İlkay devrede!
Lyon-Auxerre maçı hangi kanalda? Lyon-Auxerre maçı hangi kanalda? 09:45
F.Bahçe'den dev prim! F.Bahçe'den dev prim! 09:34
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 09:15
Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı ayrıntıları! Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı ayrıntıları! 09:13
G.Saray'dan Ugarte operasyonu! G.Saray'dan Ugarte operasyonu! 09:05
Vanspor FK-İstanbulspor maç bilgileri! Vanspor FK-İstanbulspor maç bilgileri! 09:05
Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı detayları! Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı detayları! 08:56
Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 08:47
Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 08:29
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:19
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! 00:55
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... 00:55