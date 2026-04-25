Angers-PSG maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, sezonun en kritik virajlarından birine giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek moral bulan Paris ekibi, rotayı yeniden lige çevirdi. PSG, aralarındaki son 19 maçın tamamını kazandığı rakibi karşısında bir kez daha mutlak favori olarak sahaya çıkıyor. Ev sahibi Angers ise sakatlıklarla boğuştuğu zorlu bir dönemden geçiyor. Yassin Belkhdim, Harouna Djibirin ve Carlens Arcus gibi as isimlerin yokluğunda teknik direktör Alexandre Dujeux, savunma disiplinini ön planda tutan bir anlayışla sahada olacak. İşte Angers-PSG maçının detayları!

Angers-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Lihue 1'in 31. haftasındaki Angers-PSG maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Angers-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Angers-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers: Koffi; Raolisoa, Louer, Biumla, Lefort, Ekomie; Mouton, van den Boomen, Belkebla; Peter, Sbai

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Beraldo; Neves, Kang-in; Doue, Ramos, Kvaratskhelia