Lyon-Auxerre CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa'da sezonun final bölümüne girilirken Olympique Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde müthiş bir istikrar yakaladı. 30 maçta topladığı 54 puanla averajla Lille'in üzerinde 3. sırada bulunan Lyon, bu sezon hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Ev sahibi ekipte Endrick ve Afonso Moreira gibi genç yeteneklerin formu camiayı heyecanlandırırken, orta sahada Tyler Morton'ın oyun kurucu rolü Lyon'un en büyük kozu. Lyon, sezonun ilk yarısında golsüz berabere kaldığı rakibini bu kez taraftarı önünde devirerek Şampiyonlar Ligi yolunda dev bir adım atmak istiyor. Ziyaretçi ekip Auxerre cephesinde ise tüm hesaplar ligde kalmak üzerine. 25 puanla 16. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı açamayan konuk takım, savunma disipliniyle ayakta kalmaya çalışıyor. Teknik direktör Christophe Pelissier'in öğrencileri, Lyon'un baskılı oyununa karşı Sinaly Diomande ve Bryan Okoh ikilisiyle geçit vermemeyi planlıyor. İşte Lyon-Auxerre maçının detayları!

Lyon-Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Lihue 1'in 31. haftasındaki Lyon-Auxerre maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Lyon-Auxerre MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lyon-Auxerre MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Greif; Tagliafico, Mata, Niakhate, Maitland-Niles; Vinicius, Tolisso, Mangala, Morton; Endrick, Moreira

Auxerre: Percin; Mensah, Diomande, Okoh, Senaya; Danois, Owusu; Casimir, Namaso, Faivre; Sinayoko