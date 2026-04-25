Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lyon-Auxerre CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1’de 54 puanla 3. sırada yer alan Lyon, 25 puanla 16. basamakta ve küme düşme hattının ilk sırasında bulunan Auxerre’i konuk ediyor. Lider PSG’nin ensesinde kalmak ve ilk 3’teki yerini sağlama almak isteyen Lyon, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Öte yandan son 8 maçında sadece bir kez kazanabilen Auxerre, deplasmanda sürpriz yaparak düşme korkusunu dindirme peşinde. Peki, Lyon-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 09:47
Lyon-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa'da sezonun final bölümüne girilirken Olympique Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde müthiş bir istikrar yakaladı. 30 maçta topladığı 54 puanla averajla Lille'in üzerinde 3. sırada bulunan Lyon, bu sezon hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Ev sahibi ekipte Endrick ve Afonso Moreira gibi genç yeteneklerin formu camiayı heyecanlandırırken, orta sahada Tyler Morton'ın oyun kurucu rolü Lyon'un en büyük kozu. Lyon, sezonun ilk yarısında golsüz berabere kaldığı rakibini bu kez taraftarı önünde devirerek Şampiyonlar Ligi yolunda dev bir adım atmak istiyor. Ziyaretçi ekip Auxerre cephesinde ise tüm hesaplar ligde kalmak üzerine. 25 puanla 16. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı açamayan konuk takım, savunma disipliniyle ayakta kalmaya çalışıyor. Teknik direktör Christophe Pelissier'in öğrencileri, Lyon'un baskılı oyununa karşı Sinaly Diomande ve Bryan Okoh ikilisiyle geçit vermemeyi planlıyor. İşte Lyon-Auxerre maçının detayları!

Lyon-Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Lihue 1'in 31. haftasındaki Lyon-Auxerre maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Lyon-Auxerre MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lyon-Auxerre MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Greif; Tagliafico, Mata, Niakhate, Maitland-Niles; Vinicius, Tolisso, Mangala, Morton; Endrick, Moreira

Auxerre: Percin; Mensah, Diomande, Okoh, Senaya; Danois, Owusu; Casimir, Namaso, Faivre; Sinayoko

F.Bahçe'den dev prim!
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
