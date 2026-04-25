Galatasaray'dan orta saha operasyonu! İngilizler transferi duyurdu
Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha için transfer çalışmalarına başlarken, İngiliz basını sarı-kırmızılıların Manchester United forması giyen bir yıldız için harekete geçtiğini duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:05
Öte yandan sarı kırmızılıların gelecek sezon için kadroda önemli bir revizyona gitmesi bekleniyor.
İLK HEDEF UGARTE
Transferde kolları sıvayan yönetim ilk hedef olarak orta saha bölgesine takviye yapacak.
Bu isimlerin başında Uruguaylı yıldız Manuel Ugarte bulunuyor.
Team Talk'ta yer alan haberde G.Saray'ın Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi istediği bildirildi.
2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.
Manuel Ugarte bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.
