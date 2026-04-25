Göztepe-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, bu sezon evindeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 48 puanla Avrupa potasının hemen arkasında yer alan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak kritik iki puan bıraktı. Antalyaspor karşısına oldukça eksik bir kadroyla çıkacak olan Göztepe'de savunmanın bel kemiği Héliton, orta sahanın dinamosu Anthony Dennis ve Novatus Miroshi sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Buna rağmen Göztepe, seyircisinin oluşturacağı "cehennem" atmosferinde bu eksikleri hissetmeden kazanarak zirve takibini sürdürmeyi planlıyor. Hesap.com Antalyaspor cephesinde ise ligin orta sıralarında kalıcı olma hedefi var. 28 puanla 14. sırada yer alan konuk ekip, bu sezon deplasman karnesi zayıf olan takımlar arasında bulunuyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Eyüpspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, takıma büyük moral aşıladı. Antalyaspor, Göztepe'nin savunmadaki önemli eksiklerini hızlı hücumlarla değerlendirerek İzmir'den en az bir puanla dönmeyi hedefliyor. İşte Göztepe-Hesap.com Antalyaspor maçının detayları!

Göztepe-Hesap.com Antalyaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Göztepe-Hesap.com Antalyaspor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Isonem Park'taki kritik mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe-Hesap.com Antalyaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Göztepe-Hesap.com Antalyaspor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis; Godoi, Altikardes, Bokele, Kurtulan; Krastev, Mohammed, Cherni; Bekiroğlu, Janderson, Santos

Hesap.com Antalyaspor: Julian; Paal, Giannetti, Öztürk, Balcı; Ceesay; Sinik, Saric, Safuri, Ömür; Van de Streek