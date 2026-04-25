İkas Eyüpspor-Gaziantep FK CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Eyüpspor, sezonun en kritik haftalarından birine giriyor. 30 maçta topladığı 25 puanla averaj farkıyla 16. sırada yer alan İstanbul ekibi, son haftalarda sergilediği dirençli futbolu puana dönüştürmek istiyor. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Anıl Yaşar ile sakatlıkları süren Emre Akbaba ve Dorin Rotariu bu önemli randevuda forma giyemeyecek. Eyüpspor, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha devirerek ligde kalma yolunda kritik bir eşiği daha aşmayı planlıyor. Konuk ekip cephesinde ise hedef istikrarı korumak. 37 puanla 10. sırada yer alan ve ligin en dengeli ekiplerinden biri olarak dikkat çeken Gaziantep FK, özellikle deplasmanlardaki kontratak futboluyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Teknik direktörün savunma disiplininden taviz vermeyen oyun anlayışı, Eyüpspor'un baskılı başlaması beklenen maçta en büyük kozları olacak. İşte İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçının detayları!

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki kritik mücadele, saat 14.30'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Reşat O. Coşkunses'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Felipe; Calegari, Özyurt, Clarro, Meras; Altunbaş, Gezek, Yao, Radu; Legowski, Bozok

Gaziantep FK: Görgen; Kızıldağ, Abena, Sangare; Perez, Camara, Kabasakal, Kozlowski, Lungoyi; Maxim; Bayo