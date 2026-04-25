Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor-Gaziantep FK CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İkas Eyüpspor-Gaziantep FK CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de 25 puanla 16. sırada yer alan ikas Eyüpspor, 37 puanla 10. basamakta bulunan Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle lige tutunma yolunda dev bir adım atan ev sahibi, bu kez taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Gaziantep FK ise Avrupa potasından uzak, düşme korkusundan ise büyük ölçüde kurtulmuş olmanın rahatlığıyla sahaya çıkıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 08:19
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Eyüpspor, sezonun en kritik haftalarından birine giriyor. 30 maçta topladığı 25 puanla averaj farkıyla 16. sırada yer alan İstanbul ekibi, son haftalarda sergilediği dirençli futbolu puana dönüştürmek istiyor. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Anıl Yaşar ile sakatlıkları süren Emre Akbaba ve Dorin Rotariu bu önemli randevuda forma giyemeyecek. Eyüpspor, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha devirerek ligde kalma yolunda kritik bir eşiği daha aşmayı planlıyor. Konuk ekip cephesinde ise hedef istikrarı korumak. 37 puanla 10. sırada yer alan ve ligin en dengeli ekiplerinden biri olarak dikkat çeken Gaziantep FK, özellikle deplasmanlardaki kontratak futboluyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Teknik direktörün savunma disiplininden taviz vermeyen oyun anlayışı, Eyüpspor'un baskılı başlaması beklenen maçta en büyük kozları olacak. İşte İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçının detayları!

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki kritik mücadele, saat 14.30'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Reşat O. Coşkunses'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Felipe; Calegari, Özyurt, Clarro, Meras; Altunbaş, Gezek, Yao, Radu; Legowski, Bozok

Gaziantep FK: Görgen; Kızıldağ, Abena, Sangare; Perez, Camara, Kabasakal, Kozlowski, Lungoyi; Maxim; Bayo

G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den!
F.Bahçe'den ses getirecek transfer!
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer...
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! 00:55
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... 00:55
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! 00:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı 00:55
G.Saray'a transferde müjde! Salah... G.Saray'a transferde müjde! Salah... 00:55
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi 00:55
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! 00:55
Udinese'den Zaniolo açıklaması! Udinese'den Zaniolo açıklaması! 00:55
RAMS Başakşehir gol oldu yağdı! RAMS Başakşehir gol oldu yağdı! 00:55
Derbide sahada olacak mı? Osimhen... Derbide sahada olacak mı? Osimhen... 00:55
"Hiç mi utanç duymuyorsunuz" "Hiç mi utanç duymuyorsunuz" 00:55
Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? 00:55