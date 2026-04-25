CANLI | Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Süper Lig’de 23 puanla 17. sırada yer alan Zecorner Kayserispor, 37 puanla 8. basamakta bulunan Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Düşme hattının hemen ortasında yer alan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olan Kayseri temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak nefes almak istiyor. Konuk ekip Rizespor ise son haftalardaki yükselen form grafiğini bu zorlu deplasmanda da sürdürüp Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 08:29
Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de final virajına girilirken Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda adeta bir "tamam mı devam mı" maçına çıkıyor. Bu sezon iç sahada puan toplamakta zorlanan ve 23 puanla 17. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki kısırlığı bu maçla birlikte aşmak istiyor. Teknik heyet, taraftar desteğini de arkasına alarak maça baskılı başlamayı planlarken, savunmada yapılacak basit hataların telafisinin olmayacağının farkında. Kayserispor, ligde kalma yolundaki bu kritik engeli aşarak rakiplerinin puan kaybedeceği haftada avantaj yakalamak niyetinde. Konuk ekip Çaykur Rizespor cephesinde ise moraller yerinde. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde 37 puanla 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, sezonun en rahat takımlarından biri olsa da üst sıralardaki iddiasını sürdürüyor. İşte Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının detayları!

Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor MAÇINE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. RHG Enertürk Enerhi Stadyumu'ndaki kritik mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Zecorner Kayserispor: Bayazit; Katongo, Denswil, Güler, Brenet; Bennasser, Benes, Soyalp; Mather, Chalov, Cardoso

Çaykur Rizespor: Fofana; Pala, Sagnan, Mocsi, Hojer; Papanikolaou; Mebude, Laci, Olawoyin, Mihaila; Sowe

