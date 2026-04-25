Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor CANLI YAYIN | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, kulüp tarihinin en karanlık sezonunu geride bırakıyor. FIFA ve TFF tarafından uygulanan üst üste puan silme cezaları nedeniyle ligde -57 puanla 20. sırada çakılı kalan Mavi Şimşekler, prestij mücadelesi veriyor. Bu sezon sadece 1 galibiyet alabilen ve kalesinde 150'den fazla gol gören Adana ekibi, taraftarı önündeki bu son maçlardan birinde onuruyla mücadele edip rakiplerine zorluk çıkarmaya çalışacak. Ev sahibi ekipte mali kriz nedeniyle birçok as oyuncu takımdan ayrılırken, sahada ağırlıklı olarak altyapı takviyeli bir kadro yer alıyor. Konuk ekip Eminevim Ümraniyespor cephesinde ise tüm hesaplar ligde kalmak üzerine. 43 puanla 16. sırada bulunan ve 17. sıradaki Serikspor ile farkı koruyan Ümraniye, bu maçı kazanarak matematiksel olarak ligde kalışını ilan etmeye veya en azından son haftaya rahat girmeye odaklanmış durumda. İşte Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor maçının detayları!

Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

