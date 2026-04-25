Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig CANLI İZLE | İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

CANLI İZLE | İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig’de 49 puanla 11. sırada yer alan İmaj Altyapı Vanspor FK, 46 puanla 14. basamakta bulunan İstanbulspor’u konuk ediyor. Ligde kalmayı haftalar öncesinden garantileyen ve play-off potasının uzağında kalan iki takım, sezonun bu son iç saha/deplasman virajında taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Vanspor 3-1 kazanmıştı. Peki, İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:05
CANLI İZLE | İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna gelinirken Vanspor FK, evindeki son maçlardan birinde İstanbulspor'u ağırlıyor. 36 maçta 13 galibiyet ve 10 beraberlik alarak 49 puan toplayan Doğu temsilcisi, istikrarlı ama hedefsiz bir sezonu geride bırakıyor. Geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından ligdeki yerini büyük ölçüde sabitleyen Vanspor, teknik direktörün genç oyunculara da şans vermesi beklenen bu randevuda ev sahibi avantajını kullanmak niyetinde. Konuk ekip ise 46 puanla 14. sırada yer alıyor. İstanbulspor, özellikle sezonun ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla üst sıralardan uzaklaşsa da ligde kalma korkusunu hiçbir zaman derinden hissetmedi. Teknik direktörün savunma güvenliğini ön planda tutan ancak hızlı hücumlarla sonuç arayan klasik İstanbulspor kimliğini Van deplasmanında da sahaya yansıtması bekleniyor. İşte İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçının detayları!

İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçı, saat 13.30'da başlayacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

G.Saray'dan Ugarte operasyonu!
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
G.Saray'ın yeni yıldızı için İlkay devrede!
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
Son Dakika
Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 08:47
Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 08:29
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:19
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! 00:55
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... 00:55
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! 00:55
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı 00:55
G.Saray'a transferde müjde! Salah... G.Saray'a transferde müjde! Salah... 00:55
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi 00:55
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! 00:55
Udinese'den Zaniolo açıklaması! Udinese'den Zaniolo açıklaması! 00:55
RAMS Başakşehir gol oldu yağdı! RAMS Başakşehir gol oldu yağdı! 00:55