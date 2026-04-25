Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig

Serik Spor-Atakaş Hatayspor CANLI YAYIN | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 36 puanla 17. sırada yer alan Serik Belediyespor, 11 puanla 19. basamakta bulunan ve matematiksel olarak mucizelere ihtiyacı olan Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Serik ekibi, geçtiğimiz hafta aldığı kritik puanlarla düşme hattının hemen üzerinde kalma mücadelesini sürdürürken, Hatayspor için bu deplasman "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Hatayspor’un ligde kalabilmesi için bu maçı mutlaka kazanması ve rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Peki, Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 08:56
Serik Spor-Atakaş Hatayspor CANLI YAYIN | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de sezonun en hüzünlü ve bir o kadar da heyecanlı haftalarından birine girilirken Serik Belediyespor, sahasında mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. 36 puanla 17. sırada bulunan ve hemen üzerindeki Ümraniyespor ile arasındaki farkı kapatmaya çalışan Antalya temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Savunmadaki disipliniyle bilinen Serik ekibi, ligin en az gol atan takımlarından biri olan Hatayspor karşısında erken bir gol bularak oyunun kontrolünü eline almayı hedefliyor. Konuk ekip Hatayspor ise kulüp tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiriyor. 36 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve 11 puanla ligin dibine demir atan bordo-beyazlılar, matematiksel olarak ligden düşme tehlikesiyle burun buruna. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetle moral çöküntüsü yaşayan Hatayspor, Serik deplasmanında onur mücadelesi verecek. İşte Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçının detayları!

Serik Spor-Atakaş Hatayspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Serik Spor-Atakaş Hatayspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı, saat 13.30'da başlayacak.

Serik Spor-Atakaş Hatayspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
F.Bahçe'den dev prim!
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
F.Bahçe'den ses getirecek transfer!
G.Saray'ın yeni yıldızı için İlkay devrede!
