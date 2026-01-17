CANLI SKOR ANA SAYFA
Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İspanya La Liga'dan o ekibin devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 10:00
Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Sarı-lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerini açıklamıştı.

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Fenerbahçe'de son olarak ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Sebastian Szymanski hakkında Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban konuştu.

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Polonya basınından 'Kanale Sportowy'e verdiği röportajda Szymanski'nin Fenerbahçe'de fazla süre bulamamasından yakınan Urban, şu ifadelere yer verdi:

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

"Fenerbahçe'de oynaması pek olası değil. Umarım kulüp değiştirir çünkü oynamasını istiyoruz. Eğer Türkiye'de kalır ve oynamazsa, milli takım için büyük bir kayıp olur çünkü çok önemli bir oyuncu."

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Sebastian Szymanski için son olarak dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Rudy Galetti'nin haberine göre, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in, Giovani Lo Celso'nun ocak ayında ayrılması durumunda Sebastian Szymanski'yi somut bir alternatif olarak düşündüğü iddia edildi.

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in de Szymanski'nin durumunu takip ettiği öne sürüldü.

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

Galetti, haberinde Fenerbahçe'nin Szymanski'nin bonservisini 10 milyon Euro olarak belirlediğini ve sarı-lacivertlilerin gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu vurguladı.

Ayrıca Polonyalı futbolcu ile Lyon, Frankfurt, PSV ve Marsilya'nın da ilgilendiği bilgisi var.

Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan

İŞTE O HABER

