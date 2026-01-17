Szymanski için transferde sıraya girdiler! Son taliplisi İspanya'dan
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İspanya La Liga'dan o ekibin devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 10:00
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerini açıklamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe'de son olarak ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Sebastian Szymanski hakkında Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban konuştu.
Polonya basınından 'Kanale Sportowy'e verdiği röportajda Szymanski'nin Fenerbahçe'de fazla süre bulamamasından yakınan Urban, şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe'de oynaması pek olası değil. Umarım kulüp değiştirir çünkü oynamasını istiyoruz. Eğer Türkiye'de kalır ve oynamazsa, milli takım için büyük bir kayıp olur çünkü çok önemli bir oyuncu."
Sebastian Szymanski için son olarak dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Rudy Galetti'nin haberine göre, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in, Giovani Lo Celso'nun ocak ayında ayrılması durumunda Sebastian Szymanski'yi somut bir alternatif olarak düşündüğü iddia edildi.
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in de Szymanski'nin durumunu takip ettiği öne sürüldü.
Galetti, haberinde Fenerbahçe'nin Szymanski'nin bonservisini 10 milyon Euro olarak belirlediğini ve sarı-lacivertlilerin gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu vurguladı.
Ayrıca Polonyalı futbolcu ile Lyon, Frankfurt, PSV ve Marsilya'nın da ilgilendiği bilgisi var.