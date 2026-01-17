CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Başkan Dursun Özbek: Galatasaray kurulduğu günden bugüne...

Başkan Dursun Özbek: Galatasaray kurulduğu günden bugüne...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübün Yeni Üye Berat Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in öne çıkan o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 11:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Dursun Özbek: Galatasaray kurulduğu günden bugüne...

Galatasaray'da kulübün Yeni Üye Berat Töreni düzenlendi. Bu törende sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Galatasaray, dünyadaki spor kulüpleri arasında ön sıralarda bulunan bir spor kulübüdür. Amacı da bellidir. Beraber olmak ve birlikte mücadele etmek, Galatasaray'ın en önemli meziyetlerinden birisidir. Galatasaray, kurulduğu günden bugüne kadar bunu sergilemiş, bunu dünyaya ispat etmiş bir kurumdur. Sadece sporla değil sosyal manada da çok büyük değerlere sahip bir kulüptür. Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu Cumhuriyet'e hizmet etmiş bir kurumdur. Onun ilkelerini benimsemiş ve onun değerlerini her zaman ön planda tutmuştur.

Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler!
Lookman transferinde yeni talip!
DİĞER
Beşiktaş Abraham’ı bekliyor! 25 milyon euroluk golcü...
Suriye ordusu Deyr Hafir'de tam kontrol sağladı: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler!
G.Saray'a 20'lik orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! 11:15
Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları 11:10
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! 10:56
Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları 10:44
Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! 10:43
Fırtına'da ayrılık sesleri! Fırtına'da ayrılık sesleri! 10:42
Daha Eski
Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! 10:36
Orta sırada Sunderland-Crystal Palace savaşı! Orta sırada Sunderland-Crystal Palace savaşı! 10:22
Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları 10:18
Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! 10:03
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! 10:00
Hatayspor-Manisa FK maçı detayları Hatayspor-Manisa FK maçı detayları 10:00