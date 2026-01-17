CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

Fenerbahçe'de taraftarların heyecanla sonuçlanmasını beklediği N'Golo Kante transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu ile el sıkışan Fenerbahçe, Al Ittihad'ın aldığı bonservis kararının ardından sardıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 12:44
Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante için yürüttüğü transfer görüşmelerinde ısrarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

Sarı-lacivertlilerde yönetim, deneyimli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlarken sürecin tamamlanması için Al Ittihad'in onayı bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

Fransız oyuncuyu sembolik bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ikinci kez Suudi Arabistan'a çıkarma yaptı ancak beklenmedik bir tavırla karşılaştı.

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

"BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun "Kante'yi bırakmak istemiyorum. Ancak daha iyisini alacaksanız gidebilir" diyerek işi yokuşa sürmesi sonrası Al Ittihad, oyuncuyu bonservissiz bırakmayacaklarını bildirdi.

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

Al Ittihad, N'Golo Kante transferi için 15 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti.

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

Sabah'ta yer alan habere göre Fransız orta sahanın transferinde para ödemek istemeyen Fenerbahçe cephesi ise karşı tarafla sıkı pazarlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

TARAFTARLAR GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Suudi Arabistan temsilcisinin 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren sözleşme uzatma teklifini reddeden N'Golo Kante, Avrupa'ya dönmek istediği için Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

8 milyon euroluk maaşla 2.5 yıllık imza atmaya hazır olan 34 yaşındaki oyuncu, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

Fenerbahçe'ye Kante'de bonservis şoku! Al Ittihad'in talebi...

Taraftarların büyük bir heyecana kapıldığı transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncuyu en kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

