Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan maç önü değerlendirmeleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Çaykur Rizespor'u ağırlayacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte İtalyan-Alman çalıştırıcının maç önü sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 19:33
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılmaları halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Kritik karşılaşma öncesi Teknik Direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İtalyan-Alman çalıştırıcı sözlerine, "Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. İki okulda yapılan saldırılardan dolayı şok içerisindeyiz. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Bu kötü olayda etkilenen ve hayatını kaybeden insanların ailelerine baş sağlığı diliyorum." ifadeleri ile başladı. İşte o açıklamalar...

"YARIŞTAYIZ"

"Bizim için her maç zor ve önemli. 8 aydır buradayız ve final olmayan hiçbir maç olmadı bizim için. Yanılmıyorsam sadece Plzen maçı, onun dışındaki tüm maçlar final niteliğindeydi. Bu duruma alıştık. Tekrar yarışa dönmek güzel. Çok önemli 5 maçımız var. Önümüzdeki hafta finali oynamak istiyorsak, bugün yarı finali kazanmamız gerekiyor."

"KİM CEZALI OLURSA OLSUN..."

"Benim planlarımı sıfır düzeyinde etkileyecek. Az önce de söylediğim gibi, bugünkü yarı finali kazanmamız gerekiyor. Oyuncularıma her şeyinizi verin dedim. Tabii ki kolay, hakeme itirazdan kart görmeyin dedim ama oyun gereği olursa, problem ortaya çıktıktan sonra çözümlerimize bakacağız. Kim cezalı olursa olsun, öyle bir durum olursa, onun yerine oynayacak oyuncu da iyi bir oyuncu olacak."

