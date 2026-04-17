Fenerbahçe-Çaykur Rizespor | CANLI

Kadıköy'de şampiyonluk şarkılarının en gür sesle söylendiği haftalarda, Fenerbahçe bu kez Karadeniz'in inatçı ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı galibiyet serisi ve Beşiktaş derbisindeki moral üstünlüğüyle sahaya çıkan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligin ilk yarısında deplasmanda 5-2 devirdikleri rakiplerini evinde de geçerek zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor. Öte yandan, sezonun sürpriz ekiplerinden biri olan Rizespor, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla Kadıköy'den puan koparıp üst sıralara tırmanmanın peşinde.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zirve yarışında nefeslerin tutulacağı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi, 17 Nisan Cuma günü saat 20.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe