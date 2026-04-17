CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Panathinaikos-Anadolu Efes | CANLI

Panathinaikos-Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanıyla EuroLeague sezonuna nokta koyuyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 21:08 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 21:43
Panathinaikos-Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en köklü rekabetlerinden birine sahne olan Panathinaikos deplasmanıyla EuroLeague sezonuna nokta koyuyor. Bu kritik müsabaka, aynı zamanda Anadolu Efes'in Avrupa kupaları tarihindeki 913. randevusu olarak kayıtlara geçiyor. Ligde geride kalan 37 maçta 12 galibiyet alan ve 19. sırada bulunan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 95-81 mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez kazanarak sezonu moralli kapatmak istiyor. Ev sahibi Panathinaikos ise Ergin Ataman yönetiminde galip gelip diğer sonuçlara göre ilk 6 sıraya tırmanarak doğrudan play-off bileti almanın hesaplarını yapıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Çeyrek: Panathinaikos 20-16 Anadolu Efes

2. Çeyrek (Oynanıyor): Panathinaikos 27-24 Anadolu Efes

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de normal sezonun son maçı olan bu dev randevu, 17 Nisan 2026 Cuma günü oynanıyor. Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 21.15'te yapıldı.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin sezon finali niteliğindeki bu maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanıyor.

VRUPA KUPALARINDA 913. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
