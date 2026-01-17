CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Hamburg ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Hamburg, 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda 3 puan alarak üst sıralara çıkmayı amaçlayan Borussia Mönchengladbach ise 19 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 11:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 18. hafta heyecanı, Hamburg ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hamburg, sahasında çıkacağı karşılaşmada 3 puan alarak rahatlamayı hedefliyor ve haftaya 16 puanla 14. sırada giriyor. Deplasmanda kazanıp üst sıralara tırmanmanın planlarını yapan Borussia Mönchengladbach ise 19 puanla 10. basamakta yer alıyor. Peki, Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

HAMBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Volksparkstadion'da oynanacak Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Lookman transferinde yeni talip!
G.Saray'da Fofana çıkmazı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Suriye ordusu Deyr Hafir'de tam kontrol sağladı: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler!
G.Saray'a 20'lik orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." "G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." 11:47
Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları 11:44
G.Saray'da Fofana çıkmazı! G.Saray'da Fofana çıkmazı! 11:44
Mallorca-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! Mallorca-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! 11:41
Fiorentina Başkanı Commisso hayatını kaybetti Fiorentina Başkanı Commisso hayatını kaybetti 11:31
Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! 11:15
Daha Eski
Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları 11:10
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! 10:56
Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları 10:44
Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! 10:43
Fırtına'da ayrılık sesleri! Fırtına'da ayrılık sesleri! 10:42
Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! 10:36