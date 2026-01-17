CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hoffenheim-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Hoffenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Hoffenheim, 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmanda kazanarak rakibinin önüne geçmeyi hedefleyen Bayer Leverkusen ise 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 11:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hoffenheim-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 18. hafta heyecanı, Hoffenheim ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sahasında alacağı galibiyetle üst sıralardaki konumunu güçlendirmek isteyen Hoffenheim, haftaya 30 puanla beşinci sırada giriyor. Deplasmanda kazanarak rakibini geride bırakmayı hedefleyen Bayer Leverkusen ise 29 puanla altıncı basamakta yer alıyor. Peki, Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Fofana çıkmazı!
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Suriye ordusu Deyr Hafir'de tam kontrol sağladı: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler!
G.Saray'a 20'lik orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! 11:15
Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları 11:10
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler! 10:56
Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı detayları 10:44
Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! Nottingham Forest-Arsenal maçı detayları! 10:43
Fırtına'da ayrılık sesleri! Fırtına'da ayrılık sesleri! 10:42
Daha Eski
Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! Beşiktaş'a o transferde dişli rakip! 10:36
Orta sırada Sunderland-Crystal Palace savaşı! Orta sırada Sunderland-Crystal Palace savaşı! 10:22
Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları 10:18
Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! 10:03
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! 10:00
Hatayspor-Manisa FK maçı detayları Hatayspor-Manisa FK maçı detayları 10:00