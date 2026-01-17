CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Esenler Erokspor-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren İstanbul ekibi, güçlü rakibi karşısında kazanarak puanını 40'a yükseltmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlayan Van temsilcisi ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 10:44
Esenler Erokspor-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile Van Spor FK, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Süper Lig hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden İstanbul temsilcisi, sahasında alacağı galibiyetle puanını 40'a çıkarmayı amaçlıyor. Deplasmanda sürpriz peşinde olan ve 27 puanla 10. sırada yer alan Van Spor FK ise üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Van Spor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

