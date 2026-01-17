Rio Ferdinand'dan Osimhen için olay transfer açıklaması!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand'ın Nijeryalı oyuncunun geleceği hakkında söylemiş olduğu sözler gündeme bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kendi podcast programında Victor Osimhen hakkında övgüyle bahseden ifadeler kullandı ve üst düzey Avrupa kulüplerinin neden onun için daha kararlı adımlar atmadığını sorguladı.
Ferdinand, "Victor Osimhen gol atmayı seviyor, kalbiyle oynuyor ve sahada her şeyini veriyor," dedi ve ekledi: "Bu transfer döneminde büyük kulüplerin onun için devreye girmemesine şaşırdım."
"YÜZDE 100 GİDER"
İngiliz eski oyuncu, fırsat doğması halinde Osimhen'in Old Trafford'a taşınma isteği konusundaki tam güvenini dile getirdi: "Osimhen United'a gelecektir. Eğer United, Osimhen'i almayı teklif ederse, yüzde 100 gider." şeklinde konuştu.
Rio Ferdinand'ın programdaki konuğu, ülkemizde Kayserispor forması da giymiş olan Asamoah Gyan'dı. Ganalı eski oyuncu da kulübün büyüklüğüne ve güvenilir bir golcüye olan ihtiyacına işaret ederek, Manchester United'ın Nijeryalı forvet için doğru hedef olabileceğini öne sürdü.
Gyan, "Umarım, ben de Manchester United'ı hissediyorum; sadece kulübün tarihi ve her şeyden dolayı gelmek isterse doğru yer orası." dedi.