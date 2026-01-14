CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ses getirecek bir yıldıza kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, sezon başında 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan yıldız isme kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 22:56 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 00:32
Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile büyük ses getiren G.Saray, bir başka bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Geçen sezon ocak ayında Manchester City'nin 75 milyon euro ödeyip Eintracht Frankfurt'tan renklerine kattığı Omar Marmoush, sarı-kırmızılı takımın radarına girdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Forvet, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Mısırlı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Senegal'e karşı yarı final maçına çıkacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Fotomaç'ın haberine göre, tamamen buraya konsantre olan Mısırlı oyuncu tüm yetkiyi menajerine verdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Galatasaray'ın transferlerinde önemli bir rol üstlenen menajer George Gardi, İngiliz ekibiyle Marmoush'un yol ayrımında bulunmasını fırsat bilerek hemen devreye girdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

G.Saray yönetimine, "İsterseniz Marmoush'u kiralık olarak getirebilirim" önerisinde bulunan Gardi'ye yönetim tam yetki verdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Mısırlı oyuncuyu tıpkı Osimhen'de olduğu gibi önce kiralık getirmeye çalışacak olan Gardi, görüşmelerine start verdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Bir başka İngiliz ekibi Aston Villa'nın da talip olduğu Marmoush, Afrika Uluslar Kupası sonrasında kesin kararını verecek.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

2

Marmoush bu sezon 15 resmi maçta görev yaptı.

