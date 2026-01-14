Galatasaray transferde büyük oynuyor! 75 milyon Euro'luk yıldız

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Fotomaç'ın haberine göre, tamamen buraya konsantre olan Mısırlı oyuncu tüm yetkiyi menajerine verdi.
Galatasaray'ın transferlerinde önemli bir rol üstlenen menajer George Gardi, İngiliz ekibiyle Marmoush'un yol ayrımında bulunmasını fırsat bilerek hemen devreye girdi.
G.Saray yönetimine, "İsterseniz Marmoush'u kiralık olarak getirebilirim" önerisinde bulunan Gardi'ye yönetim tam yetki verdi.
Mısırlı oyuncuyu tıpkı Osimhen'de olduğu gibi önce kiralık getirmeye çalışacak olan Gardi, görüşmelerine start verdi.
Bir başka İngiliz ekibi Aston Villa'nın da talip olduğu Marmoush, Afrika Uluslar Kupası sonrasında kesin kararını verecek.
Marmoush bu sezon 15 resmi maçta görev yaptı.
Yıldız isim sadece 1 gol atarken 1 de asist katkısı sağladı.