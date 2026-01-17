CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin o kararı Avrupa'da gündem oldu!

Fenerbahçe'nin o kararı Avrupa'da gündem oldu!

Fenerbahçe'nin resmi kanalları üzerinden duyurduğu "Geleceğe Umut" projesi, Avrupa basınında yoğun ilgi gördü. Sarı-lacivertli kulüp, duyurunun yapıldığı andan itibaren gerçekleştirilecek olan tüm transferlerinde, oyuncuların maaşlarının yüzde 1’ini dezavantajlı çocuklar için yürüttüğü bir destek programına ayıracağını açıklamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 17:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin o kararı Avrupa'da gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe, sadece saha içinde aldığı başarılar ile değil; topluma dokunan projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp son olarak A takım futbolcularının transferlerinden elde edilen maaşların yüzde 1'ini, zor şartlar altında yaşayan çocuklar için hayata geçirilen özel bir programa ayırma kararı aldı. Bu anlamlı adımın geçici bir kampanya değil; kulübün uzun vadeli vizyonunu yansıtan kalıcı bir sosyal sorumluluk modeli olduğu vurgulandı.

Yönetim, bu sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen futbolcuların transfer sürecinde değerlendirmeye alınmayacağını "Bu sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen yeni yapılacak futbolcu transferlerinde görüşmeler ilerletilmeyecektir." ifadeleri ile açıkça duyurdu.

F.BAHÇELİ YILDIZLARDAN PROJEYE TAM DESTEK

Projenin fikir babası olarak sportif direktör Devin Özek'in vizyoner yaklaşımı ön plana çıktı. Anlamlı girişim, Devin Özek'in annesi Cornelia Özek'in anısına ithaf edilirken, onun insani değerleri projenin merkezine yerleştirildi. Bu örnek davranış, yalnızca yönetim katında değil, takımın soyunma odasında da güçlü bir karşılık buldu. Devre arasında sarı-lacivertli kulübe transferi gerçekleşen Matteo Guendouzi başta olmak üzere birçok futbolcu (Ederson, Asensio, Skriniar, Talisca, Aktürkoğlu, Alvarez, Semedo, Fred ve Brown dahil) kulübün paylaştığı mesajı kendi sosyal medya hesaplarında yayımlayarak projeye destek verdi.

AVRUPA'DA MANŞETLERE TAŞINDI

Fenerbahçe'nin bu kararı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin bu projesinin diğer kulüplere de örnek olması gereken bir davranış olduğu aktarılırken "Fenerbahçe en güzel golünü attı" ile manşetlere taşınan haberler dikkat çekti.

Lookman transferinde yeni talip!
G.Saray'da Frattesi gelişmesi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
R. Madrid'den flaş karar! Arda Güler...
F.Bahçe'de Nunez şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da seri sürüyor! Trabzonspor'da seri sürüyor! 16:17
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam! Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam! 16:12
R. Madrid'den flaş karar! Arda Güler... R. Madrid'den flaş karar! Arda Güler... 16:09
Bandırmaspor'dan Pendik'e farklı tarife! Bandırmaspor'dan Pendik'e farklı tarife! 15:52
Hatay'da gol çok! Kazanan yok Hatay'da gol çok! Kazanan yok 15:45
Fırtına'ya Norveçli sol bek! Fırtına'ya Norveçli sol bek! 15:35
Daha Eski
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 15:29
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 15:17
Mathias Lovik hayatı ve kariyeri Mathias Lovik hayatı ve kariyeri 15:11
F.Bahçe'de o isim kadrodan çıkarıldı! F.Bahçe'de o isim kadrodan çıkarıldı! 15:00
RB Leipzig-Bayern Münih maçı detayları RB Leipzig-Bayern Münih maçı detayları 15:00
G.Saray'da Frattesi gelişmesi! G.Saray'da Frattesi gelişmesi! 14:55