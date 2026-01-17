Fenerbahçe'nin o kararı Avrupa'da gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe, sadece saha içinde aldığı başarılar ile değil; topluma dokunan projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp son olarak A takım futbolcularının transferlerinden elde edilen maaşların yüzde 1'ini, zor şartlar altında yaşayan çocuklar için hayata geçirilen özel bir programa ayırma kararı aldı. Bu anlamlı adımın geçici bir kampanya değil; kulübün uzun vadeli vizyonunu yansıtan kalıcı bir sosyal sorumluluk modeli olduğu vurgulandı.

Yönetim, bu sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen futbolcuların transfer sürecinde değerlendirmeye alınmayacağını "Bu sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen yeni yapılacak futbolcu transferlerinde görüşmeler ilerletilmeyecektir." ifadeleri ile açıkça duyurdu.

F.BAHÇELİ YILDIZLARDAN PROJEYE TAM DESTEK

Projenin fikir babası olarak sportif direktör Devin Özek'in vizyoner yaklaşımı ön plana çıktı. Anlamlı girişim, Devin Özek'in annesi Cornelia Özek'in anısına ithaf edilirken, onun insani değerleri projenin merkezine yerleştirildi. Bu örnek davranış, yalnızca yönetim katında değil, takımın soyunma odasında da güçlü bir karşılık buldu. Devre arasında sarı-lacivertli kulübe transferi gerçekleşen Matteo Guendouzi başta olmak üzere birçok futbolcu (Ederson, Asensio, Skriniar, Talisca, Aktürkoğlu, Alvarez, Semedo, Fred ve Brown dahil) kulübün paylaştığı mesajı kendi sosyal medya hesaplarında yayımlayarak projeye destek verdi.

AVRUPA'DA MANŞETLERE TAŞINDI

Fenerbahçe'nin bu kararı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin bu projesinin diğer kulüplere de örnek olması gereken bir davranış olduğu aktarılırken "Fenerbahçe en güzel golünü attı" ile manşetlere taşınan haberler dikkat çekti.