Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Teknik heyetin açıkladığı listede bazı önemli isimler kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan, Archie Brown ve Sebastian Szymanski yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmezken, Youssef En-Nesyri ise Afrika Uluslar Kupası'nda görev aldığı için Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.
