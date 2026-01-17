CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Arda Güler sahnede! Real Madrid protestolar altında kazandı

Bernabeu’da ıslıkların gölgesinde oynanan Levante maçında Arda Güler oyuna girer girmez fark yarattı. Penaltıyı hazırladı, bir de asist yaptı; Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 18:10
İspanya La Liga'da Real Madrid, yoğun protestoların gölgesinde Levante'yi konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada, ikinci yarıda oyuna dahil olan Arda Güler'in etkisiyle İspanyol devi golleri buldu ve maçı 2-0 kazandı.

Süper Kupa'da Barcelona'ya kaybeden, ardından Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid; hafta içi Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında Albacete'ye 3-2 yenilerek Kral Kupası'na da veda etmişti. Bu nedenle Bernabéu'daki Levante randevusu yüksek tansiyonla oynandı.

PROTESTOLARLA GEÇEN 90 DAKİKA

Arbeloa'nın ligdeki ilk iç saha maçında, maç öncesi ve maç sırasında futbolcular sık sık ıslıklandı. Tribünlerde kulüp başkanı Florentino Perez için de istifa tezahüratları yükseldi.

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, TEMPO DEĞİŞTİ

İkinci yarıya Eduardo Camavinga yerine giren Arda Güler, alkışlarla oyuna dahil oldu ve hücumda hareketliliği artırdı. 57. dakikada Arda'nın pasına hareketlenen Kylian Mbappe ceza sahasında düşürüldü; kazanılan penaltıyı Mbappe gole çevirerek skoru 1-0 yaptı.

BİR ASİST DAHA

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Arda Güler'in kullandığı etkili kornerde Asencio'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve fark ikiye çıktı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Real Madrid, skoru koruyarak galibiyete uzandı.

Bu sonuçla puanını 48'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Küme düşme hattındaki Levante ise 14 puanda kaldı.

La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid Villarreal deplasmanına çıkacak; Levante ise Elche'yi ağırlayacak.

