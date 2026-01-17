Galatasaray-Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE | Maç saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı, Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Ligin ikinci yarısına kayıpsız başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda, Mujakic, Melih, Sangare, Ogün, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'in ikinci devre ilk maçında Gaziantep FK'yı ağırlamaya hazırlanan Cimbom, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Bu sezon 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Okan Buruk ve ekibi, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Burak Yılmaz ile etkili bir performans gösteren Gaziantep FK ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 🗓️ 18. Hafta ⚽ Gaziantep FK 📆 17.01.2026 ⏰ 20.00 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 📲 #GSvGFK pic.twitter.com/iH2Fvlm3pF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 16, 2026

GALATASARAY İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 14. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 30 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

GAZİANTEP FK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🔴⚫️ MAÇA DOĞRU | Gaziantep Futbol Kulübümüz, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. 👉 https://t.co/ezjr6nt8It pic.twitter.com/cmU7a2Gk8r — Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 16, 2026

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray-Gaziantep FK maç kadrosunda önemli eksikler yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda, sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamazken, sakatlanan Gabriel Sara'da kadroda olmayacak. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'nda Fethiyespor maçlarında süre almayan kaleci Uğurcan Çakır'ın bugünkü 90 dakikada ilk 11'de olması bekleniyor. Konuk ekip Gaziantep FK'da da sakatlığı olan Mbakata, Abena ve Kozlowski'nin yanı sıra kart cezalıları Rodrigues, Tayyip Talha ve Camara bu akşam RAMS Park'ta forma giyemeyecek.

LİGDE GOLLER MAURO ICARDI'DEN

Galatasaray'ın, Süper Lig'de attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıkıyor. Icardi, ligde görev aldığı 16 maçta 9 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

BURAK YILMAZ CEZALI

Gaziantep FK'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, bugünkü Galatasaray deplasmanında takımının başında yer alamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta hakemlerle tartışma yaşayan ve kırmızı kart gören Burak Yılmaz cezalı durumda.

CİMBOM LİGDE 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 12. haftada deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 yenilmesinin ardından mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, ligde daha sonra oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet elde ederken, 1 defa da berabere kaldı.

RAMS PARK'TA 27 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki maçlarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra ligde oynadığı 37 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde en son Kasımpaşa ile mücadele etti ve rakibini 3-0'lık skorla yendi.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Ocak ayında yoğun fikstürü bulunan Galatasaray, şu ana kadar 3 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, finalde ise Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Aslan ayrıca bu ay Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.

GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE BİRLİKTE EN GOLCÜ TAKIM

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, istatistiklerde de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 17 müsabakada rakip fileleri 39 kez havalandırdı ve Fenerbahçe ile birlikte en golcü takım olarak bulunuyor. Cimbom, kalesinde gördüğü 12 golle, ligin en az gol yiyen ekibi Göztepe'den sonra bu alanda en iyi ikinci takım olurken öte yandan +27 ile de Süper Lig'de en iyi averaja sahip ekip.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. TFF, Galatasaray-Gaziantep FK maçı VAR hakeminin Alper Çetin olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Candaş Elbil yer alacak.